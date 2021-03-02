ЦРКК ликвидировал более 200 порывов в Богучанском районе

Государственное предприятие «Центр развития коммунального комплекса» подвело итоги работы в зимние месяцы на севере Красноярского края. С октября 2020 года ЦРКК признано временной эксплуатирующей организацией в Богучанском районе по водоснабжению и водоотведению. Три зимних месяца показали высокую аварийность принятых в управление сетей. Большинство из них имеет 90%-ный износ и требует пристального контроля со стороны аварийно-диспетчерских служб.

За этот период специалистами компании было устранено 225 порывов на магистральных сетях. Компанией было принято решение не ремонтировать старые трубопроводы, а менять изношенные участки металлических труб на новые полипропиленовые. Несмотря на 50 градусные морозы, специалистам ЦРКК удалось заменить более километра сетей на глубине 3,5 метра с учетом уровня промерзания грунта.

На водозаборах в поселках Ангарский, Богучаны, Артюгино, Иркинеево и Новохайский взамен изношенных агрегатов установлено 8 новых насосов повышенной производительности. Это позволит не только снизить издержки, но и повысить качество водоснабжения данных территорий.

«Понимая плачевное состояние водопроводных сетей в Богучанском районе могу с уверенностью сказать, что заниматься латанием дыр во многих поселках бессмысленно. Вопрос нужно решать комплексно - формировать планы капитальных ремонтов, заходить в государственные программы модернизации и реформирования ЖКХ, получать необходимые субсидии и обновлять сети», — отметил Олег Лукин, исполняющий обязанности директора госпредприятия «Центр развития коммунального комплекса».

Фото: «Центр развития коммунального комплекса»

По материалам «Центра развития коммунального комплекса»