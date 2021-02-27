В Госавтоинспекции ищут свидетелей ДТП на Семафорной

Дорожные полицейские разыскивают свидетелей ДТП, в котором травмы получил девятилетний школьник, а водитель скрылся с места аварии.

Инцидент случился 24 февраля около 13 часов 10 минут на улице Семафорной в районе дома №247. Автомобиль виновника происшествия двигался от Семафорной к проспекту имени газеты «Красноярский рабочий». Однако на нерегулируемом пешеходном переходе водитель допустил наезд на ребенка. Пострадавший школьник был госпитализирован с травмами, а автолюбитель скрылся.

В Госавтоинспекции просят горожан, кто стал свидетелем наезда на ребенка, сообщить об этом в ведомство или предоставить запись видеорегистратора. Сообщить об инциденте можно по следующим телефонам: