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В администрации города рассказали о ходе капитального ремонта

Главная Общество
Красноярск
16:35 25 Февраля 2021
в красноярском крае, в красноярске, красноярск, ремонт, капремонт, администрация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В мэрии краевого центра сообщили промежуточные итоги работы по ремонту многоквартирных домов. По итогам первых двух месяцев текущего года плановые работы закончены в 10 домах. Сейчас они сданы и работы подрядчиков полностью оплачены. В настоящее время еще 30 домов находятся в работе у фирм-подрядчиков.

В администрации города рассказали о ходе капитального ремонта

Тем не менее, особняком стоят проблемные дома. Например, на Киренского, 27 капремонт должен был завершен еще в 2018 году, но был выбран подрядчик, который оказался недобросовестным и не справился с работой. В результате чего дом попал в список проблемных, а фонд расторг с подрядчиком договор и организация больше не сможет принимать участие в торгах и делать ремонты. Стоит отметить, что в таком случае средства за некачественную работу из фонда не выплачиваются, а пострадавшие жильцы затопленных квартир получают компенсацию.

«Мы ни один дом не бросаем, принимаем все меры, чтобы не заморозить и не затопить квартиры в проблемных домах. Далее прошли новые торги, и по факту все сейчас переделано. Новый подрядчик выполнил всю работу в соответствии с проектом», – рассказал начальник отдела технического контроля МКУ «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления» Сергей Ковальчук.

Стоит отметить, что с начала реализации программы капитального ремонта уже отремонтировано более 4 тысяч домов, однако проблемных домов немного, таких как на Киренского немного, всего 32.

В администрации города рассказали о ходе капитального ремонта

«Эти цифры говорят о том, что  процент некачественных работ в Красноярске не очень велик. Но такие случаи встречаются. Мы такие дома ни в коем случае не оставляем. Все недочеты обязательно будут исправлены, или в стадии производства работ, или после, в рамках гарантии», – отметил первый заместитель регионального фонда капремонта многоквартирных домов Тарас Метляев.

В департаменте городского хозяйства сообщили, что изначально на 2021 год был запланирован ремонт в 148 домах, 24 объекта – это те дома, которые были переданы из краевого фонда в ведение муниципалитета. Остальные 124 – это переходящие дома.

В администрации города рассказали о ходе капитального ремонта

Важный момент, гарантийный срок на выполнение работ по капитальному ремонту – 5 лет.

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