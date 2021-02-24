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Дмитрий Рогозин посетил красноярские предприятия космической отрасли

Главная Общество
Красноярск
12:14 24 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин накануне был с визитом в краевом центре. Высокопоставленный руководитель возвращался с космодрома Восточный и после чего заехал в Красноярск, где посетил завод Красмаш и железногорское предприятие "Информационные спутниковые системы имени М.Ф. Решетнева".

На Красмаше руководитель «Роскосмоса» встретился с губернатором края Александром Уссом.

«Дмитрия Олеговича знаю очень давно. Встречались с ним в разных местах и по разным поводам – от Красноярска, когда он как один из руководителей Конгресса русских общин участвовал в наших выборных делах, до Брюсселя, где он был полпредом России в НАТО, а я приезжал туда как член Совета Европы», – написал Александр Усс.

Кроме того, глава края подчеркнул, что в регионе есть опорные предприятия и университеты, с помощью которых и развивается российская космическая отрасль.

Затем Рогозин оценил новый барокомплекс, который был создан для производства наиболее перспективных образцов продукции. И поздравил работников завода с 23 февраля и вручил 18 сотрудниками благодарственные письма, почетные грамоты и знаки отличия за вклад в развитие российской космической отрасли.

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