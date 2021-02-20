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В Красноярске уничтожили больше тонны бельгийских груш

Главная Общество
Красноярск
14:30 20 Февраля 2021
в красноярском крае, в красноярске, красноярск, фрукты, запрет, уничтожение
Автор: Sibnovosti.ru
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Специалисты Россельхознадзора вместе с представителями таможни провели очередной рейд по поиску запрещенных для ввоза продуктов. Так, в оптово-распределительном центре было обнаружено больше тонны свежих груш сорта «Конференция» - 1 121,5 килограмм фруктов находился в 84 ящиках.

На ящиках была маркировка, где значилось, что страной-импортером является Бельгия. В настоящее время продукты питания, в частности овощи и фрукты, из стран Европейского союза запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации.

Груши были изъяты и уничтожены на полигоне твердых бытовых отходов. Их раздавили бульдозером.

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