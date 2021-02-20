В Красноярске появились первые суперсветофоры

Первые инновационные светофоры, которые работают в режиме бело-лунного мигания, появились на дорогах Красноярска. Они установлены на перекрестках улиц Вейнбаума и Ленина, а также Вейнбаума и Марковского.

Цель установки новых регулировщиков – сконцентрировать внимание водителя на пешеходном переходе. Светофор с дополнительной секцией предупредит, что водитель поворачивает на переход, по которому в данный момент возможно движение пешеходов.

«За последние 3 года в Красноярске на переходах, обустроенных в пределах регулируемых перекрестков, в результате нарушения водителями требований ПДД – при повороте направо уступить дорогу пешим участникам дорожного движения – произошло 140 наездов на пешеходов, в результате которых 1 человек погиб и 143 получили травмы. Причиной этих происшествий зачастую является невнимательность автомобилистов, отвлекающихся во время движения на телефон и другие гаджеты», - объяснили важность установки новых светофоров в ГИБДД.

Отметим, что скоро в Красноярске будут установлены 15 светофоров с дополнительными секциями. Самые ближайшие планы – оборудовать регулировщики на перекрестках улиц Мичурина-Московская, Партизана Железняка-Октябрьская и Ленина-Горького.

Фото: vk.com/gibdd24