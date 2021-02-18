Мэр Еремин о погоде: «Только птички напоминают, что скоро весна»

Глава Красноярска Сергей Еремин заверил горожан, что власти города делают все возможное и невозможное для борьбы со снегопадом. В своем Instagram он записал обращение к жителям с утренней левобережной набережной.

«Буквально вчера сутки бились, потому что выпала месячная норма осадков. Сегодня вот валит. Синички, птички напоминают только, что будет весна. Друзья, потерпите – все работают в круглосуточном режиме «наизмоте», делаем все, что возможно и невозможно», сообщил мэр.

Напомним, в пятницу, 19 февраля, красноярский Гидрометцентр прогнозирует повторение сценария минувшей среды, когда город засыпало снегом «по уши».