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Мэр Еремин о погоде: «Только птички напоминают, что скоро весна»

Главная Общество
Красноярск
13:06 18 Февраля 2021
снегопад, мэр, зима, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Глава Красноярска Сергей Еремин заверил горожан, что власти города делают все возможное и невозможное для борьбы со снегопадом. В своем Instagram он записал обращение к жителям с утренней левобережной набережной.

«Буквально вчера сутки бились, потому что выпала месячная норма осадков. Сегодня вот валит. Синички, птички напоминают только, что будет весна. Друзья, потерпите – все работают в круглосуточном режиме «наизмоте», делаем все, что возможно и невозможно», сообщил мэр.

Напомним, в пятницу, 19 февраля, красноярский Гидрометцентр прогнозирует повторение сценария минувшей среды, когда город засыпало снегом «по уши».

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