В пятницу на Красноярск обрушится еще один снегопад

После оттепели в Красноярске резко похолодало. Ночью температура опустилась до -14°С, днем синоптики прогнозируют до -11…-13°С. Будет облачно с прояснениями, небольшой снег. Переменный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с.
В пятницу, 19 февраля, красноярский Гидрометцентр прогнозирует повторение сценария минувшей среды, когда в городе выпало 50% от месячной нормы осадков. Такие обильные снегопады - нетипичное явление для Красноярска.
«Сегодня ночью выпало 6 мм снега, это почти полумесячная норма осадков — норма за месяц 13 мм. У нас чаще всего малоснежные зимы, а вот в этом году зима разуглялась — и январь был сразу, и февраль. Морозная, с большими перепадами — зима очень необычная в этом году», - рассказала радиостанции «Красноярск-Главный» начальник отдела метеопрогнозов красноярского Гидрометцентра Наталья Краснова.