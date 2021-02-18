В пятницу на Красноярск обрушится еще один снегопад

После оттепели в Красноярске резко похолодало. Ночью температура опустилась до -14°С, днем синоптики прогнозируют до -11…-13°С. Будет облачно с прояснениями, небольшой снег. Переменный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с.

В пятницу, 19 февраля, красноярский Гидрометцентр прогнозирует повторение сценария минувшей среды, когда в городе выпало 50% от месячной нормы осадков. Такие обильные снегопады - нетипичное явление для Красноярска.