ЦРКК обеспечил коммунальными сетями новый детский сад в поселке Березовка

В рамках договора о технологическом присоединении госпредприятие Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» обеспечило подключение построенного социального объекта к магистральным сетям поселка. Детский сад, расположенный по адресу: Березовка, Затонская,16 весной сможет принять 270 малышей.

Строительство внешних коммунальных сетей не было предусмотрено проектом возведения детского сада. Для того, чтобы обеспечить водой, теплом и канализаций уже построенный объект, ЦРКК в рекордно короткие сроки – всего за три месяца удалось спроектировать, построить и ввести в эксплуатацию порядка 1000 метров подземных коммуникаций. Благодаря профессионализму и оперативности работников Центра, детский сад получил тепло сначала отопительного сезона, что позволило строителям выполнить все отделочные работы в зимний период и вовремя сдать объект.

«Березовка – это поселок с плотной частной и многоэтажной застройкой, поэтому важно было на этапе проектирования сетей максимально точно произвести все расчеты, чтобы не повредить существующие коммуникации. Кроме того выяснилось, что точка подключения к сетям канализации расположена выше, чем здание детского сада, поэтому реализация сточных вод самотеком оказалась невозможной. Решением стало строительство канализационной насосной станции для перекачки и подъема стоков. Реализация проектов в населённых пунктах всегда имеет свои особенности, поэтому наша задача - находить самые оптимальные решения», — отметил Олег Лукин, исполняющий обязанности директора госпредприятия «Центр развития коммунального комплекса».

Фото: «Центр развития коммунального комплекса»

По материалам «Центра развития коммунального комплекса»