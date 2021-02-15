Качество жизни в Красноярском крае резко снизилось

Аналитики портала «РИА. Рейтинг»* обновили топ регионов с самым высоким качеством жизни. В тройке лидеров неизменно остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Красноярский край сдает позиции: по итогам 2019 года регион находился на 38 строчке рейтинга из 85 регионов, а в обновленной версии списка территория значится на 46 месте.

При составлении рейтинга аналитики оценивают регионы на основании 70 факторов. Наиболее значимые из них – доходы населения, качество инфраструктуры, уровень развития социальной сферы и экономики.

Отметим, что по Сибири у Красноярского края одна из лучших позиций. Только Новосибирская область лидирует в рейтинге по уровню качества жизни со значительным отрывом – регион на 22 строчке. Томская область разместилась на 51 месте, Кемеровская область на 54 месте, Иркутская область на строчку ниже, Омская область на 60 строке, а Хакасия – на 64. Тува неизменно замыкает список – республика на 85 месте в рейтинге.

*«РИА. Рейтинг» – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня». Оно было основано в 2010 году. Аналитики оценивают социально-экономическое положение регионов России, а также экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики и другое. Данные экспертов «РИА. Рейтинг» используют федеральные и региональные органы исполнительной и законодательной власти, академические структуры, а также бизнес.