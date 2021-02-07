«Просим не парковать сегодня машины городских улицах»: в администрации Красноярска обратились к жителям

В Красноярске продолжает работу круглосуточный оперативный штаб по уборке снега с городских улиц.

В настоящее время на 62 основных улицах из 95, на которых работает техника и сотрудники дорожных служб, убраны колеи и снежные накаты.

Вместе с тем, основной проблемой считается загруженность проезжей части припаркованными автомобилями. В мэрии обратились к автомобилистам с просьбой не парковать машины на ряде городских улиц, а именно:

Мира;

Мужества;

Линейная;

Мартынова;

Чернышевского;

Кирова;

Каратанова;

9 января;

Декабристов;

Дзержинского;

Парижской Коммуны.

«Пожалуйста, припаркуйтесь чуть подальше, пройдитесь пешком. Погода позволяет, а дорога для вас будет очищена качественно – сообщили в официальном паблике администрации

Кроме того, сегодня на городских улицах в дневные часы на работы выехали более 200 машин снегоуборочной техники и работает более 420 сотрудников специальных служб. В администрации заверили, что особый акцент будет сделан на уборке остановок, лестниц и пешеходных переходов. Темпы вывоза снижены не будут.

Однако, некоторые предприниматели и управляющие компании продолжают несанкционированное складирование снега в парковочных карманах и на проезжей части. В мэрии просят вывозить в отведенные места.

Напомним, в ближайшее время в краевом центре начнутся частичные перекрытия улиц для качественной уборки последствий снегопадов.