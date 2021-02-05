Строители забили сваи будущей школы в микрорайоне Бугач

Глава города Сергей Еремин на выездной планерке в новом формате «час района» оценил темпы строительства школы на 1550 мест в микрорайоне Бугач. Рабочие уже забили сваи и приступили к заливке фундаментов. К октябрю строители планируют полностью установить каркас будущей школы. Все работы идут по графику.

«Я очень хорошо понимаю всех родителей микрорайона «Бугач», кто с нетерпением ждет новую школу, она нужна здесь, как воздух. Также в текущем году планируется строительство надземного пешеходного перехода через улицу Калинина. Он позволит безопасно добираться до школы, в то же время «надземник» здорово облегчит жизнь всем красноярцам, которые регулярно переходят улицу в этом месте», – цитирует пресс-служба городской администрации мэра Сергея Еремина.

Также глава города посетил территорию «Озера-парка «Октябрьский» - жителям оно известно, как озеро Мясокомбината. В этом году там обещают провести масштабное благоустройство и придать пространству цивилизованный вид. В планах администрации установить новые фонари, лавочки и урны, обустроить пешеходные дорожки. Там появятся детские и спортивные площадки.

