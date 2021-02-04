4 февраля
Красноярск
погода -7 °C
76.08
 
€ 91.56
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Вывоз отходов для регионального оператора превратился в квест

Главная Общество
Красноярск
14:24 4 Февраля 2021
мусор, снегопад, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярские дворы погрязли в снежных сугробах. Нечищеные междворовые проезды и горы неубранного снега преграждают подъезд к площадкам общего накопления. Мусоровозам приходится в прямом смысле слова пробиваться через снежные навалы, чтобы качественно выполнить свою работу. Во многих дворах водители буквально вручную носят баки через сугробы.

«Вес одного металлического бака с отходами может превышать 200 килограммов. Представляете, сколько усилий нужно приложить водителю и операторам, чтобы его поднять? Практически у каждого бака есть колесики и их можно подкатить к мусоровозу в обычное время, но по снежной каше сделать это невозможно. Мы направили уведомления во все районные администрации, УК и ТСЖ с информацией о необходимости убрать снежные завалы на контейнерных площадках, но сложная ситуация сохраняется до сих пор», - отмечает Антонина Югай, исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании».

В компании также отметили, что водители мусоровозов левобережного регионального оператора при необходимости проводят фотофиксацию каждой обрабатываемой контейнерной площадки «до» и «после» выгрузки ТКО и могут с точностью до минуты пояснить, по какой причине водитель не смог вовремя осуществить вывоз отходов. Помимо снежных навалов, нормальной работе регионального оператора мешают припаркованные у контейнеров автомобили. Не редко бывает так, что в один и тот же двор мусоровоз может возвращаться за одну смену несколько раз, пока не освободятся подъезды к местам накопления отходов. Такие повторные «заходы» сбивают отлаженную логистику и мешают своевременному вывозу мусора.

К слову, как минимум уже в трех регионах Российской Федерации ввели ответственность за создание помех для вывоза ТКО с наложением административных штрафов на граждан от пяти до тридцати тысяч рублей.

В соответствии с пунктами 3.7.1, 3.7.4 Постановления Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать:

  • своевременную уборку территории и систематическое наблюдение за ее санитарным состоянием;
  • свободный подъезд и освещение около площадок под установку контейнеров и мусоросборников.

Таким образом, обеспечение доступности контейнерной площадки для уборки мусоровывозящей техникой является обязанностью управляющей компании. В соответствии с п.13 постановления Правительства РФ №1156, региональный оператор несет ответственность за коммунальные отходы с момента их погрузки в мусоровоз, а бремя содержания контейнерных площадок несут собственники помещений, интересы которых как раз и представляют УК.

Общество / НОВОСТИ

Экс-звезда телекомпании ТВК возглавил красноярский Гидрометцентр

4 Февраля 2021 г.
Иван Гордеев почти 10 лет радовал телезрителей точными прогнозами
Новости Красноярска: «КрасКом» подвел предварительные итоги внутреннего расследования массового отравления

«КрасКом» подвел предварительные итоги внутреннего расследования массового отравления

4 Февраля 2021 г.
Люди могли отравиться водой из системы пожаротушения
Новости Красноярска: «Роснефть» внедряет современные цифровые сервисы для потребителей топлива

«Роснефть» внедряет современные цифровые сервисы для потребителей топлива

4 Февраля 2021 г.
АНПЗ разместил QR-код на паспортах качества нефтепродуктов
Новости Красноярска: 5 февраля в Красноярском крае объявлен днем траура

5 февраля в Красноярском крае объявлен днем траура

4 Февраля 2021 г.
Решение принято губернатором края
Новости Красноярска: С понедельника студенты СФУ вернутся в аудитории

С понедельника студенты СФУ вернутся в аудитории

4 Февраля 2021 г.
Соответствующее распоряжение подписал ректор
Новости Красноярска: СГК восстановила подачу тепла в дома жителей проспекта Комсомольский

СГК восстановила подачу тепла в дома жителей проспекта Комсомольский

4 Февраля 2021 г.
Скоро в Северном восстановят движение
Новости компаний
02/02
En+ Group будет обучать оперативный персонал ГЭС на цифровых тренажерах
29/01
Сбер выступил банком-эквайером в оплате проезда через обновлённое мобильное приложение
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Очередные послабления внесены в указ об антиковидных мерах в Красноярском крае

Очередные послабления внесены в указ об антиковидных мерах в Красноярском крае

4 Февраля 2021 г.
Коррективы внес губернатор Александр Усс
Новости Красноярска: «КрасКом» организовал подвоз воды к домам жителей Студгородка

«КрасКом» организовал подвоз воды к домам жителей Студгородка

4 Февраля 2021 г.
Автоцистерны приезжают два раза в день. Ближайшие будут через два часа
Новости Красноярска: В краевом правительстве назвали условия для получения рассрочки по платежам за отопление

В краевом правительстве назвали условия для получения рассрочки по платежам за отопление

4 Февраля 2021 г.
Красноярцы могут растянуть оплату за январь на 12 месяцев
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru