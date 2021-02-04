Вывоз отходов для регионального оператора превратился в квест

Красноярские дворы погрязли в снежных сугробах. Нечищеные междворовые проезды и горы неубранного снега преграждают подъезд к площадкам общего накопления. Мусоровозам приходится в прямом смысле слова пробиваться через снежные навалы, чтобы качественно выполнить свою работу. Во многих дворах водители буквально вручную носят баки через сугробы.

«Вес одного металлического бака с отходами может превышать 200 килограммов. Представляете, сколько усилий нужно приложить водителю и операторам, чтобы его поднять? Практически у каждого бака есть колесики и их можно подкатить к мусоровозу в обычное время, но по снежной каше сделать это невозможно. Мы направили уведомления во все районные администрации, УК и ТСЖ с информацией о необходимости убрать снежные завалы на контейнерных площадках, но сложная ситуация сохраняется до сих пор», - отмечает Антонина Югай, исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании».

В компании также отметили, что водители мусоровозов левобережного регионального оператора при необходимости проводят фотофиксацию каждой обрабатываемой контейнерной площадки «до» и «после» выгрузки ТКО и могут с точностью до минуты пояснить, по какой причине водитель не смог вовремя осуществить вывоз отходов. Помимо снежных навалов, нормальной работе регионального оператора мешают припаркованные у контейнеров автомобили. Не редко бывает так, что в один и тот же двор мусоровоз может возвращаться за одну смену несколько раз, пока не освободятся подъезды к местам накопления отходов. Такие повторные «заходы» сбивают отлаженную логистику и мешают своевременному вывозу мусора.

К слову, как минимум уже в трех регионах Российской Федерации ввели ответственность за создание помех для вывоза ТКО с наложением административных штрафов на граждан от пяти до тридцати тысяч рублей.

В соответствии с пунктами 3.7.1, 3.7.4 Постановления Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать:

своевременную уборку территории и систематическое наблюдение за ее санитарным состоянием;

свободный подъезд и освещение около площадок под установку контейнеров и мусоросборников.

Таким образом, обеспечение доступности контейнерной площадки для уборки мусоровывозящей техникой является обязанностью управляющей компании. В соответствии с п.13 постановления Правительства РФ №1156, региональный оператор несет ответственность за коммунальные отходы с момента их погрузки в мусоровоз, а бремя содержания контейнерных площадок несут собственники помещений, интересы которых как раз и представляют УК.