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En+ Group будет обучать оперативный персонал ГЭС на цифровых тренажерах

Главная Общество
Красноярск
15:30 2 Февраля 2021
оборудование, гэс, модернизация, энергетика
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Компания En+ Group в 2021-2022гг. установит на Красноярской ГЭС тренажерно-аналитический комплекс по оперативным переключениям для подготовки, переподготовки и повышения квалификации оперативного и обслуживающего персонала. Его стоимость 9 млн рублей. Аналогичный комплекс тренажерной подготовки в рамках единой программы уже начал работу на Иркутской ГЭС (ИГЭС). В перспективе они будут установлены также на Братской и Усть-Илимской ГЭС, входящих в En+ Group. Программы цифровизации производства, а также автоматизации и роботизации труда на энергопредприятиях En+ Group были заложены основателем компании Олегом Владимировичем Дерипаска.

Оборудование позволяет формировать и поддерживать на высоком уровне навыки оперативного персонала по переключениям в электроустановках и управлении гидротурбинным и гидромеханическим оборудованием станции в нормальном и аварийном режимах работы.

Комплекс является цифровым двойником всех систем управления, защит и режима работы ГЭС, а также повторяет точную цифровую копию всех панелей управления и защит, что максимально приближает процесс обучения персонала к действиям на оборудовании гидростанции. На данный момент в тренажере имеется 30 автоматизированных сценариев, охватывающих весь спектр основного генерирующего оборудования ГЭС.

Программная тренажерно-моделирующая среда разработана в АО «ТЭСТ» и зарегистрирована в Роспатенте. Набор программных модулей и библиотек образуют масштабируемую адаптивную платформу. Она позволяет моделировать гидравлические, тепломеханические и электротехнические процессы и оборудование. Уникальность тренажера заключается не только в методике разработки и организации тренажерной подготовки при обучении сотрудников электростанции, но и в отсутствии его полноценных аналогов на ГЭС в стране и за рубежом.

 Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group, отметил:

- Для России наш опыт по применению современных цифровых тренажеров в ходе подготовки кадров на ГЭС является передовым. С помощью новых комплексов каждый оперативный сотрудник сможет отработать навыки в условиях, максимально приближенных к реальности. На Иркутской ГЭС уже приступили к обучению: 30 человек проходят практические занятия. Постоянное обучение и развитие персонала En+ Group – важная задача, стоящая перед руководством En+ Group, компания ежегодно выделяет на образовательные программы и деятельность корпоративного университета более 300 млн рублей.

Фото: пресс-служба En+ Group
По материалам пресс-службы En+ Group

В статье упоминаются:
Организации: Красноярская ГЭС
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