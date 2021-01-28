В краевом центре обещают туман и гололед

В Красноярске из-за наступившего потепления местами может образоваться гололед, а также синоптики обещают туман. Водителям и пешеходам необходимо учитывать эту информацию и быть осторожными.

По прогнозам специалистов, сегодня в краевой столице ожидается -14…-16 градусов, также возможен снегопад и порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду.

В пятницу, 29 января, утром и в течение дня возможен туман, видимость на дорогах может сильно ухудшиться. Кроме того, воздух прогреется до -6 градусов.

Сейчас в Красноярске -17 градусов и ясно.