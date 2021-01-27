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Сафари-парк Геленджика показал детенышей легендарного красноярского медведя Седова

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Красноярск
14:44 27 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Сафари-парк Геленджика в соцсетях опубликовал видео детенышей легендарного красноярского белого медведя Седова. В конце декабря прошлого года на свет появились два медвежонка – мальчик и девочка. Сейчас им шесть недель. Зверята уже открыли глаза, теперь зоологи ждут, когда прорежутся первые зубы.

«И снова любуемся малышами медвежатами. Пока девочка учится ходить, парень учится кататься по полу». – так подписано умилительное видео в аккаунте зоопарка в «Инстаграме».

Мать отказалась вскармливать медвежат, поэтому за их рацион отвечают сотрудники сафари-парка.

Напомним, что медведь Седов покинул красноярский зоопарк в 2014 году. Зоологи надеялись, что на юге он создаст пару с одной из местных белых медведиц и обзаведется потомством. Долгие годы союз не приносил успеха и вот теперь цель поездки Седова в Геленджик достигнута – он стал отцом.

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