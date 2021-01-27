В Красноярском крае появились современные автобусы

В регионе продолжается работа по обновлению автобусного парка. Так, в министерстве транспорта края рассказали о появлении трех новых автобусов, которые будут работать в Манском, Казачинском и Пировском районах и совершать междугородние рейсы.

Стоит отметить, что новый транспорт «Ютонг» был куплен силами «Краевого автотранспортного предприятия», за счет собственных средств.

«Новые автобусы соответствуют всем нормам безопасности. Машины оснащены средствами двусторонней связи, тахографом, системой ГЛОНАСС, датчиком уровня топлива, двумя 17-ти дюймовыми ЖК-дисплеями, системой оповещения, а также USB разъемами под каждым пассажирским сидением для зарядки аккумуляторов разных устройств» – рассказали в пресс-службе Минтранса.

Кроме того, в текущем году в планах есть закупка еще трех таких автобусов, которые будут работать на заказных рейсах.