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Синоптики предупреждают о 30-градусных морозах в феврале

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Красноярск
18:00 26 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Предварительный прогноз погоды на февраль представило региональное МЧС. В ведомстве отметили, что в целом месяц будет даже теплее, чем обычно, но красноярцам стоит быть готовым к 30-градусным морозам в середине и в конце месяца. Однако так низко столбики термометров, по предварительным данным, опустятся только в ночные часы.

«Средняя месячная температура воздуха ожидается -15…-17°С, что около и на 1°С выше средних многолетних значений. Преобладающая температура ночью -15…-20°С, днем -10…-15°С», - указано в прогнозе чрезвычайных ситуаций на территории Красноярского края на февраль 2021 года.

В 20-х числах февраля ночные температуры повысятся до -10…-15°С, а днем потеплеет до -5…-10°С.

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