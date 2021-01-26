Синоптики предупреждают о 30-градусных морозах в феврале

Предварительный прогноз погоды на февраль представило региональное МЧС. В ведомстве отметили, что в целом месяц будет даже теплее, чем обычно, но красноярцам стоит быть готовым к 30-градусным морозам в середине и в конце месяца. Однако так низко столбики термометров, по предварительным данным, опустятся только в ночные часы.

«Средняя месячная температура воздуха ожидается -15…-17°С, что около и на 1°С выше средних многолетних значений. Преобладающая температура ночью -15…-20°С, днем -10…-15°С», - указано в прогнозе чрезвычайных ситуаций на территории Красноярского края на февраль 2021 года.

В 20-х числах февраля ночные температуры повысятся до -10…-15°С, а днем потеплеет до -5…-10°С.