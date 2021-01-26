В Норильске избран новый глава

В Норильске завершена процедура по избранию градоначальника. Ближайшие 5 лет городом будет руководить Дмитрий Карасев.

В пресс-службе администрации Норильска рассказали, что было рассмотрено 6 кандидатов, но городские парламентарии остановились на руководителе фракции «Единая Россия» в совете заполярного города.

Дмитрий Карасева поддержали практически единогласно – его поддержали 31 депутат из 32 присутствующих.

Отметим, на пост градоначальника претендовал первый вице-мэр Красноярска Владислав Логинов.