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В Норильске избран новый глава

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Красноярск
15:25 26 Января 2021
норильск, выборы, город, в красноярском крае, мэр, политика
Автор: Sibnovosti.ru
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В Норильске завершена процедура по избранию градоначальника. Ближайшие 5 лет городом будет руководить Дмитрий Карасев.

В пресс-службе администрации Норильска рассказали, что было рассмотрено 6 кандидатов, но городские парламентарии остановились на руководителе фракции «Единая Россия» в совете заполярного города.

Дмитрий Карасева поддержали практически единогласно – его поддержали 31 депутат из 32 присутствующих. 

В Норильске избран новый глава

Отметим, на пост градоначальника претендовал первый вице-мэр Красноярска Владислав Логинов

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