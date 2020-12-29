Первый заместитель мэра Красноярска претендует на должность главы Норильска

Владислав Логинов, который в настоящее время занимает должность первого заместителя мэра краевого центра Сергея Еремина, заявился на конкурсную комиссию по выборам градоначальника Норильска. Среди его претендентов действующий исполняющий обязанности главы северного города Николай Тимофеев, глава Туруханского района Олег Шереметьев, экс-руководитель Таймырского района Сергей Ткаченко, а также норильский городской парламентарий Дмитрий Карасев, который сейчас возглавляет фракцию в горсовете «северной столицы» края.

В настоящее время заявочная кампания завершена, в списке значатся 12 человек. Отметим, что процедура полностью будет завершена 26 января 2021 года.

Логинов родился 30 июля 1967 года в Ачинске. С 1984 по 2000 служил в Вооруженных силах СССР и России, после чего приступил к работе на разных должностях в городском хозяйстве. В 2016 году он непродолжительное время руководил Свердловским районом, после чего перешел на аналогичную должность в Советский район. В 2017 году мэр Сергей Еремин назначил его своим первым замом.