29 декабря
Красноярск
погода -29 °C
73.72
 
€ 90.13
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Первый заместитель мэра Красноярска претендует на должность главы Норильска

Главная Политика
Красноярск
10:33 29 Декабря 2020
выборы, мэр, норильск, в красноярске, в красноярском крае, красноярск, администрация, политика, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Владислав Логинов, который в настоящее время занимает должность первого заместителя мэра краевого центра Сергея Еремина, заявился на конкурсную комиссию по выборам градоначальника Норильска. Среди его претендентов действующий исполняющий обязанности главы северного города Николай Тимофеев, глава Туруханского района Олег Шереметьев, экс-руководитель Таймырского района Сергей Ткаченко, а также норильский городской парламентарий Дмитрий Карасев, который сейчас возглавляет фракцию в горсовете «северной столицы» края.

В настоящее время заявочная кампания завершена, в списке значатся 12 человек. Отметим, что процедура полностью будет завершена 26 января 2021 года.

Логинов родился 30 июля 1967 года в Ачинске. С 1984 по 2000 служил в Вооруженных силах СССР и России, после чего приступил к работе на разных должностях в городском хозяйстве. В 2016 году он непродолжительное время руководил Свердловским районом, после чего перешел на аналогичную должность в Советский район. В 2017 году мэр Сергей Еремин назначил его своим первым замом.   

Политика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Александр Чернявский: «Губернатор не уходил от неудобных вопросов»

Александр Чернявский: «Губернатор не уходил от неудобных вопросов»

25 Декабря 2020 г.
Sibnovosti.ru поговорили с известным политическим аналитиком
Новости Красноярска: Красноярские елки откроют без торжеств и зрителей, но безопасно

Красноярские елки откроют без торжеств и зрителей, но безопасно

24 Декабря 2020 г.
Губернатор провел заседание антитеррористической комиссии края
Новости Красноярска: Виктор Кардашов: «Красноярские школы – лучшие школы, это доказано!»

Виктор Кардашов: «Красноярские школы – лучшие школы, это доказано!»

24 Декабря 2020 г.
В крае подвели итоги партийного конкурса «Моя школа – самая лучшая!»
Новости Красноярска: Александр Усс: "У нас с Павлом Александровичем состоялся обстоятельный разговор"

Александр Усс: "У нас с Павлом Александровичем состоялся обстоятельный разговор"

23 Декабря 2020 г.
Глава региона прокомментировал скандальное заявление министра спорта
Новости Красноярска: Александр Усс вошел в состав нового Госсовета

Александр Усс вошел в состав нового Госсовета

22 Декабря 2020 г.
Помимо него туда попали другие руководители регионов
Новости Красноярска: В Красноярске назначили главного за экономику

В Красноярске назначили главного за экономику

22 Декабря 2020 г.
Им останется Роман Одинцов
Новости компаний
28/12
Сбербанк начал выдавать первые карты школьников в Красноярском крае
24/12
24 декабря «КрасКом» переходит на режим повышенной готовности
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае 327 новых случаев заболевания COVID-19

В Красноярском крае 327 новых случаев заболевания COVID-19

28 Декабря 2020 г.
Еще умерло 13 человек
Новости Красноярска: Петр Пимашков: В условиях пандемии особенно важно дарить нашим детям новогоднюю атмосферу

Петр Пимашков: В условиях пандемии особенно важно дарить нашим детям новогоднюю атмосферу

29 Декабря 2020 г.
Парламентарий поздравил воспитанников детского дома
Новости Красноярска: В Ачинске обнаружили признаки бешенства

В Ачинске обнаружили признаки бешенства

29 Декабря 2020 г.
Об этом сообщили в Россельхознадзоре
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru