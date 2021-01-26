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Минздрав утвердил график закрытия роддомов на плановую дезинфекцию

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Красноярск
09:28 26 Января 2021
рождение, красноярск, ремонт, медицина, в красноярске, здоровье, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Определен график закрытия роддомов на плановую дезинфекцию и ремонт в 2021 году. Согласно приказу Минздрава, первым закроется роддом в Сосновоборске – он перестанет принимать пациенток с 23 апреля по 6 мая. Затем с 5 по 27 мая приостановит работу 5-ый роддом Красноярска. Роддом №4 в Зеленой роще будет закрыт с 31 мая по 20 июня. Перинатальный центр не будет принимать рожениц с 21 июня по 11 июля. Дезинфекция и ремонт в роддоме при 20-ой больнице запланированы с 12 июня по 1 августа. Самый длительный ремонт запланирован в 1-ом роддоме в микрорайоне Солнечный – он будет закрыт два месяца с 23 августа по 23 октября. Отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных больницы №1 закроется с 25 октября по 7 ноября.

«С плановым закрытием родильных домов пациентки будут направляться в другие учреждения. Очень важно выполнять рекомендации акушера-гинеколога женской консультации, который выдаст направление в родильный дом согласно его специализации или в ближайший по месту жительства будущей мамы», - сообщили в пресс-службе Минздрава края.


 

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