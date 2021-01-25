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Вера Оськина подарила планшет многодетной семье в рамках партийной акции «Помоги учиться дома»

Главная Общество
Красноярск
14:47 25 Января 2021
партии, помощь, подарки, семья
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Депутат Законодательного собрания от партии «Единая Россия» Вера Оськина в пятницу, 22 января, передала планшет многодетной семье из Красноярска в рамках акции «Помоги учиться дома». Об этом депутат рассказала на своей странице в социальной сети Facebook.com.

Народный избранник рассказала, что в праздник Покрова Пресвятой Богородицы она совместно с  региональным исполкомом партии вручила планшет мальчику Андрею, который учится в пятом классе Кадетского корпуса. Мама мальчика умерла в самом начале пандемии в феврале, остались отчим и бабушка 85 лет. Кадеты тогда находились на удаленном обучении, но этот мальчик не мог учиться, так как у него не было ни компьютера, ни планшета. Завуч обратилась в партию, и в результате у Андрея появился планшет.

«Как только об этом стало известно, мне на электронную почту написала письмо многодетная мама Светлана Григорьевна. У нее четверо сыновей, которых она воспитывает одна, старший служит в армии, Дима учится в пятом классе также в Кадетском корпусе, а двое - еще совсем маленькие. И когда обучение в Кадетском корпусе проходило дистанционно, если честно, я не знаю, как Дмитрий учился. Наверное, самостоятельно. В рамках акции «Помоги учиться дома» исполком партии «Единая Россия» получил около 30 планшетов. Мы сразу же вспомнили о многодетной семье, и вот сегодня, 22 января, я вручила планшет юному кадету! Мальчик был очень рад подарку, 10 января ему исполнилось 12 лет! Младшему Ванечке вручили брелок -мишку, а Феде - пакет со сладкими подарками для всех», - написала Вера Оськина.

Отметим, за время пандемии единороссы вручили в рамках акции детям из многодетных и нуждающихся семей Красноярского края уже 128 планшетов, 3 ноутбука и более 50 компьютеров.

Фото: «Единая Россия» 
По материалам «Единой России» 

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