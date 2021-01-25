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Директора Центрального рынка выпустили из СИЗО

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Красноярск
14:44 25 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Исполнительного директора ООО «Байкал Ресурс Финанс», компании, которая владеет Центральным рынком в краевой столице, выпустили на свободу.

На сайте краевого суда сообщается, что Центральный районный суд рассмотрел ходатайство следователей о продлении срока ареста предпринимателя Арсена Кокоева. Решение суда – отказать и выпустить подозреваемого из-под стражи.

Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что Арсен Кокоев был задержан и арестован по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью (111 статья УК РФ). Сам инцидент произошел в феврале 2020 года, а под стражу взят только 2 января текущего года. Срок пребывания в следственном изоляторе истек 23 января.

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