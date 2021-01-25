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Сотрудники туристической полиции пересели на снегоходы и катера

Главная Общество
Красноярск
13:26 25 Января 2021
в красноярском крае, полиция, туризм
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Сотрудники туристической полиции теперь патрулируют общественные пространства Красноярска на снегоходах и катерах. Инспекторы патрулируют акваторию Красноярского водохранилища, эко-парк «Гремячая грива» и остров Татышев. На водохранилище полицейские работают с рыбаками и отдыхающими, которые выходят на лед. Им напоминают, что такая беспечность может быть смертельно опасной.

«Сотрудники туристической полиции, патрулирующие на снегоходах, готовы оказывать содействие отдыхающим в решении возникающих вопросов и принимать обращения в случае совершения правонарушений», - пояснили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

В краевой полиции сообщают, что рейдовые группы будут работать на туристических маршрутах регулярно – в их зоне ответственности общественные пространства, объекты спорта и туризма.

 

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