Сотрудники туристической полиции пересели на снегоходы и катера

Сотрудники туристической полиции теперь патрулируют общественные пространства Красноярска на снегоходах и катерах. Инспекторы патрулируют акваторию Красноярского водохранилища, эко-парк «Гремячая грива» и остров Татышев. На водохранилище полицейские работают с рыбаками и отдыхающими, которые выходят на лед. Им напоминают, что такая беспечность может быть смертельно опасной.

«Сотрудники туристической полиции, патрулирующие на снегоходах, готовы оказывать содействие отдыхающим в решении возникающих вопросов и принимать обращения в случае совершения правонарушений», - пояснили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

В краевой полиции сообщают, что рейдовые группы будут работать на туристических маршрутах регулярно – в их зоне ответственности общественные пространства, объекты спорта и туризма.