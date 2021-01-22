Житель Красноярского края получил права и в этот же день потерял из-за пьянки за рулем

Житель Каратузского района сдал экзамен на права, но в этот же день их лишился из-за пьянки за рулем. 46-летний мужчина был лишен права управления автомобилем еще в 2015 году, но тогда восстанавливать их не стал. Водительское удостоверение понадобилось ему только сейчас, поэтому пришлось сдавать теоретический экзамен на знание ПДД. С этой задачей мужчина справился успешно и получил права. Судя по всему, ему захотелось отметить событие и он выпил спиртное.

«Накануне в вечернее время внимание автоинспекторов привлек автомобиль «Тойота Королла». После остановки транспортного средства было установлено, что за рулем находится 46-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. Результат освидетельствования составил 0,72 мг/л», - рассказали в пресс-службе ГИБДД края.

Таким образом, водителю снова грозит лишение права управления сроком до 2 лет, а также штраф в 30 тысяч рублей.