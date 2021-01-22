Бывшая глава сельсовета заплатит 3 миллиона рублей штрафа

Бывшую главу Октябрьского сельсовета в Богучанском районе признали виновной в получении взятки и назначили штраф в размере 3 миллионов рублей.

Было установлено, что с 2014 года директор лесозаготовительного предприятия незаконно пользовался муниципальным участком в поселке Октябрьский, куда складировал круглый лес. Глава сельсовета должна была обратиться в прокуратуру, однако вместо этого стала вымогать взятку. В 2018 году она получила от бизнесмена 42 тысячи рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ. Наталью Розбицкую признали виновной и назначили наказание в виде штрафа в размере 3 миллионов рублей. Таким образом, штраф оказался в 75 раз больше, чем сумма взятки.

У осужденной есть 10 дней для обжалования решения.