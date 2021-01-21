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Глава Красноярска Сергей Еремин разрешил использовать остатки «Бионорда»

Главная Общество
Красноярск
19:00 21 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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«Бионорд» в Красноярске все-таки есть. Об этом сообщил глава города Сергей Еремин. По словам мэра, реагент на складах еще есть и им посыпают дороги, но на ограниченных участках. Водители это подозревали, но в мэрии говорили, что магистрали подсыпают исключительно песком и солью. Сегодня мэр признал, что это не так.

«За декабрь город реально «подзагадился» и другого варианта - нет. Есть у нас еще остатки этого долбанутого «Бионорда», не надо кривить душой. Все с ума сошли от него. Да, немного есть. Но я разрешаю использовать его только на опасных участках. Речь идет о мостах, автобусных остановках, и только в ограниченных количествах», - заявил глава города.

В городской администрации говорят, что скоро на дорогах города начнут применять усовершенствованный вариант «Бионорда» - снегоплавильный материал, который производит «дочка» поставщика скандального реагента.

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