Глава Красноярска Сергей Еремин разрешил использовать остатки «Бионорда»

«Бионорд» в Красноярске все-таки есть. Об этом сообщил глава города Сергей Еремин. По словам мэра, реагент на складах еще есть и им посыпают дороги, но на ограниченных участках. Водители это подозревали, но в мэрии говорили, что магистрали подсыпают исключительно песком и солью. Сегодня мэр признал, что это не так.

«За декабрь город реально «подзагадился» и другого варианта - нет. Есть у нас еще остатки этого долбанутого «Бионорда», не надо кривить душой. Все с ума сошли от него. Да, немного есть. Но я разрешаю использовать его только на опасных участках. Речь идет о мостах, автобусных остановках, и только в ограниченных количествах», - заявил глава города.

В городской администрации говорят, что скоро на дорогах города начнут применять усовершенствованный вариант «Бионорда» - снегоплавильный материал, который производит «дочка» поставщика скандального реагента.