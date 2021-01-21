КрАЗ увеличил бюджет социальных программ для работников в 2020 году

На Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ подвели итоги социальных программ для сотрудников предприятия в 2020 году. В сравнении с предшествовавшим годом бюджет соцпрограмм увеличился на 7,4% и составил 207,4 млн рублей.

Соцпрограммы действуют на протяжении многих лет и закреплены в коллективном договоре. Это льготный санаторно-курортный отдых и лечение, бесплатный летний оздоровительный лагерь для детей, ежегодная вакцинация от гриппа, бесплатное общежитие для иногородних работников, предоставление мест в детском саду, льготное ДМС, трансферы для сотрудников на завод и домой в вечернее и ночное время. Ежедневно работникам предоставляется дотация на питание в столовых КрАЗа, с 2021 года сумма дотации увеличена до 125 рублей за каждую отработанную смену.

Кроме этого, в 2020 году по предложению Рабочих советов РУСАЛа была возобновлена дополнительная мера поддержки работников – жилищная программа, которая в 2011 году была запущена основателем компании Олегом Дерипаска. Она предусматривает льготную ипотеку на 10 лет по сниженной ставке и без первоначального взноса. На протяжении всего срока ипотечного кредита предприятие будет оплачивать до 50% ежемесячного взноса. Первые 140 работников завода уже смогли улучшить жилищные условия в 2020 году.

– Мы сохранили все направления социальной программы и, кроме этого, запустили ряд мероприятий, направленных на защиту сотрудников в период пандемии коронавируса. Они включают обеспечение персонала одноразовыми медицинскими масками, закупку витаминов, противовирусных и других препаратов для лечения заболевших сотрудников. Здоровье работников РУСАЛа и сохранение коллектива остаются приоритетом несмотря на жесткие условия, с которыми мы столкнулись в 2020 году, – отметил управляющий директор КрАЗа Евгений Курьянов.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»