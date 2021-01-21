На стройплощадке в краевом центре обнаружили труп мужчины

Стражи порядка совместно с волонтерами обнаружили тело мужчины, который погиб при неизвестных обстоятельствах. Труп находился на территории строительной площадки на улице Авиаторов, 39 которая ранее была заброшена. Информацию об этом сообщили в Следкоме по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительной информации, погибший пропал несколько месяцев назад. Волонтеры и полицейские вели поиски.

Кроме того, для извлечения тела были привлечены спасатели, об этом сообщили в краевом учреждении «Спасатель».

В ближайшее время будут проведены геномная и судебно-медицинская экспертизы, которые помогут установить имя погибшего и причину его смерти.