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На стройплощадке в краевом центре обнаружили труп мужчины

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Красноярск
11:47 21 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Стражи порядка совместно с волонтерами обнаружили тело мужчины, который погиб при неизвестных обстоятельствах. Труп находился на территории строительной площадки на улице Авиаторов, 39 которая ранее была заброшена. Информацию об этом сообщили в Следкоме по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительной информации, погибший пропал несколько месяцев назад. Волонтеры и полицейские вели поиски.

Кроме того, для извлечения тела были привлечены спасатели, об этом сообщили в краевом учреждении «Спасатель».

В ближайшее время будут проведены геномная и судебно-медицинская экспертизы, которые помогут установить имя погибшего и причину его смерти.  

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