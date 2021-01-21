В Красноярск пришло незначительное потепление

В краевую столицу после морозной ночи возвращается потепление. По данным Гидрометцентра сегодня днем в Красноярске ожидается потепление до -17 градусов.

Кроме того, ожидаются осадки в виде снегопада, ветра не прогнозируется.

Завтра, 22 января, в дневные часы ожидается -11 градусов, незначительный снегопад и слабый ветер.

Ближайшие выходные также порадуют жителей краевого центра комфортными температурами. Так, в субботу днем будет -13 градусов, а в последний день недели несущественно похолодает до -16.

Сейчас в Красноярске -25 градусов.