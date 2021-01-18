18 января
Красноярск
погода -3 °C
73.55
 
€ 89.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

За минувшие выходные было задержано 32 нетрезвых водителя

Главная Общество
Красноярск
15:33 18 Января 2021
красноярск, штрафы, гибдд, задержание, полиция, в красноярском крае, рейды, в красноярске, алкоголь, штраф
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Дорожные полицейские по Красноярску подвели итоги рейда «Нетрезвый водитель», который прошел на прошедших выходных.

Сотрудники ГИБДД сконцентрировали основные силы в трех районах краевой столицы – Советском, Октябрьском и Ленинском. Они перекрывали дороги в вечерние часы и ночные пятницы и субботы и тотально останавливали автолюбителей. Таким образом, за дни рейда госавтоинспекторы задержали 32 любителей пьяной езды. Теперь каждому из них грозит лишение водительских прав до 2 лет и административный штраф в размере 30 000 рублей.

Кроме того, в случае повторного подобного правонарушения наступает уголовная ответственность.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Число заболевших COVID-19 в Красноярском крае превысило 52 тысячи человек

Число заболевших COVID-19 в Красноярском крае превысило 52 тысячи человек

18 Января 2021 г.
За прошедшие сутки было сделано 3 888 тестов на коронавирус
Новости Красноярска: Психоневрологический интернат построили в Шарыповском районе

Психоневрологический интернат построили в Шарыповском районе

18 Января 2021 г.
Он расположен в деревне Гляден
Новости Красноярска: В Солонцах открывается новый ФОК

В Солонцах открывается новый ФОК

18 Января 2021 г.
Он заработает уже в феврале
Новости Красноярска: Житель краевой столицы проведет более 5 лет в тюрьме за угон и кражу

Житель краевой столицы проведет более 5 лет в тюрьме за угон и кражу

18 Января 2021 г.
Вина рецидивиста доказана в суде
Новости Красноярска: Столичные специалисты разработают единое цикличное меню для красноярских школ

Столичные специалисты разработают единое цикличное меню для красноярских школ

18 Января 2021 г.
Подписано соответствующее соглашение
Новости Красноярска: Закрыты проезды и парковки около храма на улице Щорса в Красноярске

Закрыты проезды и парковки около храма на улице Щорса в Красноярске

18 Января 2021 г.
Причина - празднование Крещения
Новости компаний
18/01
Продукция комбината «Волна» вошла в линейку «100 лучших товаров России»
15/01
Сбер и СибГУ им. М.Ф. Решетнева дали старт работе кампуса
14/01
Плата за отопление по факту: чего ожидать красноярцам в квитанциях за декабрь и январь?
13/01
Красноярский цементный завод стал дипломантом конкурса «100 лучших товаров России»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Ачинске избран новый мэр

В Ачинске избран новый мэр

18 Января 2021 г.
В регионе продолжает действовать система непрямых выборов глав городов и районов
Новости Красноярска: Пожар в Ачинске унес жизни трех человек

Пожар в Ачинске унес жизни трех человек

18 Января 2021 г.
Предварительная причина – короткое замыкание
Новости Красноярска: На Песчанке обнаружен труп мужчин

На Песчанке обнаружен труп мужчин

18 Января 2021 г.
Его выловили спасатели
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru