За минувшие выходные было задержано 32 нетрезвых водителя

Дорожные полицейские по Красноярску подвели итоги рейда «Нетрезвый водитель», который прошел на прошедших выходных.

Сотрудники ГИБДД сконцентрировали основные силы в трех районах краевой столицы – Советском, Октябрьском и Ленинском. Они перекрывали дороги в вечерние часы и ночные пятницы и субботы и тотально останавливали автолюбителей. Таким образом, за дни рейда госавтоинспекторы задержали 32 любителей пьяной езды. Теперь каждому из них грозит лишение водительских прав до 2 лет и административный штраф в размере 30 000 рублей.

Кроме того, в случае повторного подобного правонарушения наступает уголовная ответственность.