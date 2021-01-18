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После резкого потепления дороги в Красноярске превратились в кашу

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Красноярск
08:59 18 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Администрация Красноярска призывает водителей отнестись с пониманием к тому, что происходит на дорогах с приходом тепла. В минувшие выходные, когда в городе после затяжных морозов потеплело до -1 градуса, на дорогах образовалась каша и лужи. Машины моментально закидывает грязью, жалуются водители. Кроме того, автомобилисты подозревают, что дорожные службы снова используют снегоплавильные реагенты, к которым красноярцы относятся негативно. В мэрии заверили, что дороги обрабатывают только смесью из соли и песка.

«Ведется усиленная противогололедная обработка с помощью соляной смеси с песком. В связи с этим дороги мокрые. Красноярцев просят отнестись к ситуации с пониманием — это эффективный способ очистить дороги от снега, наката, снежных валов. Первоочередная задача - растопить снег, лед и сдвинуть к обочине, освободив проезжую часть. Затем приступить к вывозу снега с обочин. Во многих местах эта работа ведётся параллельно», - сообщили на официальной странице администрации города в Инстаграме.

В мэрии добавили, что сейчас в уборке дорог задействован весь парк техники. Дорожники чистят улицы круглосуточно.

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