После резкого потепления дороги в Красноярске превратились в кашу

Администрация Красноярска призывает водителей отнестись с пониманием к тому, что происходит на дорогах с приходом тепла. В минувшие выходные, когда в городе после затяжных морозов потеплело до -1 градуса, на дорогах образовалась каша и лужи. Машины моментально закидывает грязью, жалуются водители. Кроме того, автомобилисты подозревают, что дорожные службы снова используют снегоплавильные реагенты, к которым красноярцы относятся негативно. В мэрии заверили, что дороги обрабатывают только смесью из соли и песка.

«Ведется усиленная противогололедная обработка с помощью соляной смеси с песком. В связи с этим дороги мокрые. Красноярцев просят отнестись к ситуации с пониманием — это эффективный способ очистить дороги от снега, наката, снежных валов. Первоочередная задача - растопить снег, лед и сдвинуть к обочине, освободив проезжую часть. Затем приступить к вывозу снега с обочин. Во многих местах эта работа ведётся параллельно», - сообщили на официальной странице администрации города в Инстаграме.

В мэрии добавили, что сейчас в уборке дорог задействован весь парк техники. Дорожники чистят улицы круглосуточно.