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Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова отдыхает в Красноярске

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Красноярск
16:01 15 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Актриса Екатерина Волкова – исполнительница роли Веры из сериала «Воронины» – приехала в Красноярск. Фото на фоне сибирских локаций звезда публикует в соцсетях. Сайт «Проспект Мира» сообщает, что она приехала в наш город накануне с целью отметить День рождения. Подписчикам Волкова объяснила, что астролог посоветовала ей отправиться в Сибирь – это путешествие принесет удачу.

«Первый полет в этом году! Да и вообще за долгое время. Решили с девочками устроить девичник и улететь на пару дней небольшой компанией», – написала артистка в своем «Инстаграме».

Екатерина Волкова в Красноярске посещает рестораны и гуляет по центру города. Ей не особо нравится холод и пронизывающий ветер, который как раз в дни ее поездки усилился до 18 м/с.

 

 

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