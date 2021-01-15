Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова отдыхает в Красноярске

Актриса Екатерина Волкова – исполнительница роли Веры из сериала «Воронины» – приехала в Красноярск. Фото на фоне сибирских локаций звезда публикует в соцсетях. Сайт «Проспект Мира» сообщает, что она приехала в наш город накануне с целью отметить День рождения. Подписчикам Волкова объяснила, что астролог посоветовала ей отправиться в Сибирь – это путешествие принесет удачу.

«Первый полет в этом году! Да и вообще за долгое время. Решили с девочками устроить девичник и улететь на пару дней небольшой компанией», – написала артистка в своем «Инстаграме».

Екатерина Волкова в Красноярске посещает рестораны и гуляет по центру города. Ей не особо нравится холод и пронизывающий ветер, который как раз в дни ее поездки усилился до 18 м/с.