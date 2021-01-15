Богучанская ГЭС подвела итоги благотворительной деятельности в 2020 году

Программа благотворительности Богучанской ГЭС на 2020 год была полностью реализована. Она ежегодно формируется на основе постоянной работы с обращениями граждан и общественных организаций города Кодинска и Кежемского района Красноярского края. Партнерами Богучанской ГЭС в реализации программы являются спортивные и общественные организации, учреждения образования и здравоохранения, социальные службы района.

Большая часть средств по Программе в 2020 году была направлена на улучшение технического оснащения Кежемской районной больницы: в сентябре врачи получили аппарат искусственной вентиляции легких, пять кардиомониторов и расходные материалы для медицинского оборудования. В декабре Кежемской РБ также было передано медицинское оборудование, приобретенное на средства ПАО «РусГидро» в рамках проекта «Рожденные энергией»*: дозатор лекарств «Армед LINZ» и медицинский кислородный концентратор «НьюЛайф Элит», предназначенные для работы в родильном отделении.

Спортивная школа Кежемского района получила от Богучанской ГЭС средства на приобретение светодиодных прожекторов для освещения стадиона на лыжной базе «Лань». Лыжный спорт и биатлон популярны среди жителей района, соревнования по лыжам включены в программу традиционной «Зимниады» Богучанской ГЭС. Кодинская средняя общеобразовательная школа №2 получила от энергетиков средства на покупку ламината для танцевального класса.

Комплексный центр социального обслуживания населения Кежемского района на средства, выделенные в рамках программы благотворительности, создал временные рабочие места для инвалидов. С марта по май участники проекта занимались систематизацией архива КЦСОН, оформляли документацию и выполняли другие вспомогательные работы, возможные с учетом уровня здоровья и ограничений, связанных с эпидемией коронавируса.

В 2021 году АО «Богучанская ГЭС» планирует продолжить реализацию программы благотворительности, в рамках которой социальные учреждения будут обеспечены спортивным инвентарем, мебелью, компьютерами и программным обеспечением. Также будут продолжены работы по обновлению экспозиции Богучанской ГЭС в Кежемском историко-этнографическом музее имени Ю.С. Кулаковой и сотрудничество с районным домом культуры «Рассвет» и Комплексным центром социального обслуживания населения Кежемского района.

Фото: ПАО «Богучанская ГЭС»

По материалам ПАО «Богучанская ГЭС»