В МВД представили выставку уникальных вещдоков

МВД по Красноярскому краю представило выставку уникальных вещественных доказательств. В частности, силовики продемонстрировали, как преступники перевозили кокаин в книге, а героин – в орехах. Чудеса изобретательности на этом не заканчиваются: полицейские показали уникальное оружие, которое преступник использовал для убийства своего неприятеля. Это металлическая трубка, из которой подозреваемый выстрелил в своего знакомого, протолкнув патрон по трубке сильным ударом молотка.

Также полицейские демонстрируют «сайгу», из которой грабители стреляли в инкассаторов летом минувшего года. Тогда преступники вырвали у инкассаторов сумку с деньгами, ранив двоих сотрудников.

Еще один редкий вещдок – кусок нефрита, который злоумышленники добыли в обход закона.