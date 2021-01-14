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В МВД представили выставку уникальных вещдоков

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Красноярск
17:00 14 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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МВД по Красноярскому краю представило выставку уникальных вещественных доказательств. В частности, силовики продемонстрировали, как преступники перевозили кокаин в книге, а героин – в орехах. Чудеса изобретательности на этом не заканчиваются: полицейские показали уникальное оружие, которое преступник использовал для убийства своего неприятеля. Это металлическая трубка, из которой подозреваемый выстрелил в своего знакомого, протолкнув патрон по трубке сильным ударом молотка.

Также полицейские демонстрируют «сайгу», из которой грабители стреляли в инкассаторов летом минувшего года. Тогда преступники вырвали у инкассаторов сумку с деньгами, ранив двоих сотрудников.

Еще один редкий вещдок – кусок нефрита, который злоумышленники добыли в обход закона.

 

 

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