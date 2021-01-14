В мэрии обсудят индивидуальное меню для красноярских школьников

В мэрии собираются обсудить индивидуальное меню для красноярских школьников. Завтра чиновники совместно с представителями Института отраслевого питания проведут круглый стол.

Напомним, разработка индивидуального меню с возможностью для детей и родителей выбрать подходящее питание ведется вышеназванным институтом. Планируется сделать пилотный проект в нескольких школах.

«Это позволит в дальнейшем родителям выбирать меню школьного обеда или завтрака или предложенных вариантов», - рассказали представители института.

Кроме этого, участники обсудят порядок организации питания в школах для муниципалитета город Красноярск. В настоящее время такого порядка еще нет ни у одного из муниципалитетов в России, хотя требование разработать этот документ содержится в федеральном законе.

Также в повестке - создание в Красноярске регионального отделения Отраслевого союза развития социального питания, первой в России лоббистской структуры для защиты интересов всех, кто кормит детей.