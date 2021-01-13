Пандемия не помешает организовать фестиваль «Оркестр на траве» в Красноярске

Краевая филармония анонсировала проведение фестиваля «Оркестр на траве». Несмотря на пандемию, концерты под открытым небом состоятся предстоящим летом. Музыканты и певцы выступят перед красноярцами в формате open-air – эта традиция началась в 2011 году. Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации были вопросы: состоятся ли концерты летом 2021 года.

«В июне-июле 2021 года Красноярская краевая филармония совместно с Фондом Михаила Прохорова проведёт VII летний фестиваль симфонической музыки «Оркестр на траве». В концертах под открытым небом выступит Сибирский юношеский оркестр – коллектив молодых исполнителей, который создается на базе Красноярской краевой филармонии. Для исполнителей это будет важный опыт оркестровой практики и масштабных выступлений, а для гостей «Оркестра на траве» - это возможность увидеть симфонический оркестр вне концертного зала», - сообщили в пресс-службе краевой филармонии.

Важно, что все концерты для красноярцев будут бесплатными. Проект финансирует Фонд Михаила Прохорова на сумму 2,6 млн рублей. В прошлые годы концерты «Оркестра на траве» проходили на восточной стороне острова Татышев.