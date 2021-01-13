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Красноярцы останутся без крещенских купаний

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Красноярск
09:04 13 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © Sibnovosti.ru / Андрей Минаев
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Крещенские купания в ночь на 19 января в Красноярске в этом году не состоятся. Организовывать купели в этом году краевая Епархия не собирается из-за пандемии коронавируса, передает радио «Красноярск-Главный». Священнослужители решили прислушаться к рекомендациям Роспотребнадзора ради безопасности и здоровья верующих. При этом сама традиция крещенских купаний не является принципиальной для православных, заверил руководитель пресс-службы краевой Епархии Андрей Скворцов.

«С религиозной точки зрения массовые купания не являются обязательным и необходимым моментом в праздновании Крещения. Для верующего человека важна молитва, литургия, посещение в этот день храма, а также святая вода, которая в этот день освещается в церкви», - говорит Скворцов.

Однако службы в красноярских храмах по случаю Крещения состоятся. Там же верующие смогут набрать освященную воду. Сделать это можно с самого утра 18 января, а также 19 и 20 января. В храмах важно соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки.

 

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