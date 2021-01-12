«Умные светильники» заработали на обходе Красноярска

На обходе Красноярска установлено почти две сотни фонарей последнего поколения. В краевом Минтрансе называют современное оборудование «умными светильниками», которые регулируют уровень освещенности дороги в зависимости от погодных условий и интенсивности движения машин. Свет аналогичен естественному освещению в утренние или обеденные часы.

«Такие решения должны серьезно снизить аварийность на этом участке. Все работы на объекте выполнялись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Монтаж шел с июня по ноябрь 2020. Еще почти два месяца ушло на подключение», - пишет на своей странице в «Интсаграме» министр транспорта региона Константин Димитров.

Ранее в Краевом управлении автомобильных дорог сообщали, что специалисты диспетчерского центра смогут онлайн контролировать все фонари, смонтированные на обходе Красноярска. Это позволит оперативно устранять все неисправности.