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Житель Лесосибирска организовал в своей квартире онлайн-казино

Главная Общество
Красноярск
12:52 12 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Стражи порядка в Лесосибирске пресекли незаконную предпринимательскую деятельность. Так, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с бойцами ОМОН провели силовую операцию по задержанию троих подозреваемых в организации онлайн-казино.

По предварительной версии следствия, осенью 2019 года житель Лесосибирска арендовал жилое помещение и организовал там азартные игры через интернет. Кроме того, он нанял на работу еще двух человек – 30-летнюю женщину и 40-лнетнего мужчину.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовики обнаружили и изъяли три ноутбука, один стационарный компьютер, а также два сотовых телефона и наличные средства.

Следователи возбудили уголовное дело по факту организации незаконной деятельности. Теперь фигурантам грозит до 6 лет лишения свободы.

 

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