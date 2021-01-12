«Радио Сибирь» пришло в Ачинск

С началом нового 2021 года эфирное вещание «Радио Сибирь» стало доступно слушателям во втором по численности городе Красноярского края. Теперь более 110 тысяч жителей Ачинска и близлежащих населенных пунктов смогут ежедневно слушать местные новости и музыку с сибирским характером на частоте 102,5 FM.

«Запуск вещания в Ачинске – это очередной этап реализации стратегического плана развития красноярского филиала радиостанции. В 2018 году мы начали вещание в Красноярске на частоте 95,8 МГц, в 2019-м красноярский сигнал «Радио Сибирь» стал доступен всем пользователям Сибири и Дальнего Востока на спутниковой платформе НТВ ПЛЮС. Ушедший год серьезным образом изменил сроки, но не нарушил наши планы по строительству локальной сети «Радио Сибирь» в Красноярском крае – как это уже сделано в других наших филиалах в Забайкальском крае, Республике Бурятия и Томской области. Мы просто уверены, что такой огромный по территории регион просто заслуживает полноценной местной станции, и в наступившем 2021-м году (в том числе и совместно с нашим местным партнером в Ачинске) обязуемся уделять еще больше внимания локализации эфира и расширению сети вещания, в том числе, и на север Красноярского края» - прокомментировал директор управляющей компании «Сибирь Глобал Медиа» Роман Климас.

В ближайших планах красноярской редакции – увеличение количества выпусков местных новостей совместно с редакцией портала Sibnovosti.ru. В будущем станция намерена провести модернизацию технических средств – с тем чтобы улучшить качество сигнала и получить возможность организации студийных прямых эфиров.

Помимо местного контента, в эфир будут выходить и общесетевые проекты «Радио Сибирь» - например, «СибЧарт». Кроме этого, станция, как и во всех регионах своего присутствия, обещает радовать жителей края и своими фирменными внеэфирными акциями и мероприятиями.