Богучанская ГЭС сохраняет режим расходов через гидроагрегаты

В соответствии с решением Росводресурсов, Енисейское бассейновое водное управление 29 декабря 2020 года установило режимы работы ГЭС Ангарского каскада на период с 1 января по 2 февраля 2021 года. Расположенная выше Богучанской ГЭС по течению Усть-Илимская ГЭС с 1 по 10 января увеличила расходы с 3330 до 3540 кубометров, для Богучанской ГЭС сохранен диапазон расходов 3000-3500 кубометров в секунду. Станция с 19 декабря 2020 года работает с расходами 3490 кубометров в секунду, выполняя распоряжения ЕнВУ и суточные задания ОДУ Сибири.

На период выходных и нерабочих дней с 1 по 10 января 2021 года на Богучанской ГЭС был введен период повышенной готовности, подготовлены аварийные бригады, техника и оборудование для ликвидации последствий возможных нештатных ситуаций. Первую декаду января станция отработала без сбоев и произвела 528,7 млн кВт.ч электроэнергии.

В результате понижения температуры в Кежемском районе Красноярского края (в отдельные дни до -37-38о по Цельсию) значительная часть воды расходуется на ледостав. С 24 декабря по 10 января толщина льда на Богучанском водохранилище увеличилась с 0,24 до 0,42 м, полынья в районе агрегатных секций ГЭС сократилась с 50 до 20-30 м. Уровень Богучанского водохранилища в первые дни января поднялся с отметки 207,46 до 207,49 м над уровнем Балтийского моря.

Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС, Минсельхоза, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «Системный оператор Единой энергетической системы», органов исполнительной власти субъектов Федерации и др.

Информация о гидрологической обстановке ГЭС, входящих в состав РусГидро, представлена в виде ежедневно обновляемой инфографики по адресу: http://www.rushydro.ru/hydrology/informer/.

По материалам пресс-службы компании ПАО "РусГидро"

Фото: пресс-служба ПАО "Богучанская ГЭС"