12 января
Красноярск
погода -28 °C
74.52
 
€ 90.81
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Все школы Красноярска начали третью четверть в очном формате

Главная Общество
Красноярск
09:32 12 Января 2021
вирус, здоровье, школа, красноярск, в красноярском крае, в красноярске, дети, обучение, эпидемия, образование
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Красноярские школьники вышли с домашнего обучения. В городском управлении образования заверили, что ученики с 1 по 11 классы во всех школах Красноярска начали третью четверть в очном формате. При этом часть предметов преподают дистанционно, ученики занимаются в отдельных кабинетах по плавающему графику, чтобы на переменах не пересекаться с детьми из других классов. В столовые дети также ходят по индивидуальному расписанию. В школах проводят регулярную уборку и дезинфекцию, включают бактерицидные лампы.

«Родителям настоятельно рекомендуют не отправлять на уроки детей с признаками респираторных заболеваний. Если у ребенка насморк или он не очень хорошо себя чувствует, лучше остаться дома. В этом случае рекомендовано дистанционное обучение», - отметили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что до зимних каникул очно в школах учились только младшие и выпускные классы.

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярский недобросовестный застройщик предстанет перед судом

Красноярский недобросовестный застройщик предстанет перед судом

12 Января 2021 г.
Сотрудники прокуратуры передали уголовное дело для рассмотрения по существу
Новости Красноярска: В краевом центре сданы 5 новых детских садов

В краевом центре сданы 5 новых детских садов

12 Января 2021 г.
Об этом рассказал глава Красноярска Сергей Еремин
Новости Красноярска: Что сделано на теплосетях Красноярска с начала 2021 года

Что сделано на теплосетях Красноярска с начала 2021 года

12 Января 2021 г.
В СГК рассказали о работе на новогодних праздниках
Новости Красноярска: Пострадавший при сходе лавины под Норильском подросток снят с аппарата ИВЛ

Пострадавший при сходе лавины под Норильском подросток снят с аппарата ИВЛ

11 Января 2021 г.
Мальчик находится в стабильно тяжелом состоянии
Новости Красноярска: За первые 10 дней нового года в перинатальном центре Красноярска родились 33 мальчика и 29 девочек

За первые 10 дней нового года в перинатальном центре Красноярска родились 33 мальчика и 29 девочек

11 Января 2021 г.
На свет появилась еще одна двойня
Новости Красноярска: «Единая Россия» провела в Красноярском крае акцию «С Новым годом, ветеран!»

«Единая Россия» провела в Красноярском крае акцию «С Новым годом, ветеран!»

11 Января 2021 г.
Краевые партийцы не обошли вниманием заслуженных людей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Число заболевших COVID-19 в Красноярском крае превысило 50 тысяч человек

Число заболевших COVID-19 в Красноярском крае превысило 50 тысяч человек

11 Января 2021 г.
За минувшие сутки выявлено еще 316 случаев
Новости Красноярска: Снесенный лавиной дом под Норильском самовольно построил глава погибшей семьи

Снесенный лавиной дом под Норильском самовольно построил глава погибшей семьи

12 Января 2021 г.
Земля была у них в аренде
Новости Красноярска: На горнолыжном комплексе в Норильске сошла лавина

На горнолыжном комплексе в Норильске сошла лавина

9 Января 2021 г.
Ведутся поиски возможных пострадавших
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru