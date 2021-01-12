Все школы Красноярска начали третью четверть в очном формате

Красноярские школьники вышли с домашнего обучения. В городском управлении образования заверили, что ученики с 1 по 11 классы во всех школах Красноярска начали третью четверть в очном формате. При этом часть предметов преподают дистанционно, ученики занимаются в отдельных кабинетах по плавающему графику, чтобы на переменах не пересекаться с детьми из других классов. В столовые дети также ходят по индивидуальному расписанию. В школах проводят регулярную уборку и дезинфекцию, включают бактерицидные лампы.

«Родителям настоятельно рекомендуют не отправлять на уроки детей с признаками респираторных заболеваний. Если у ребенка насморк или он не очень хорошо себя чувствует, лучше остаться дома. В этом случае рекомендовано дистанционное обучение», - отметили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что до зимних каникул очно в школах учились только младшие и выпускные классы.



