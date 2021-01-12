12 января
Красноярск
погода -28 °C
74.52
 
€ 90.81
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Что сделано на теплосетях Красноярска с начала 2021 года

Главная Общество
Красноярск
08:29 12 Января 2021
теплоснабжение, энергетика, в красноярском крае, в красноярске, красноярск, тепло, общество
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

За новогодние каникулы энергетики СГК отремонтировали четыре повреждения на тепловых сетях в Красноярске. Одно из них было достаточно сложным — в двадцатиградусный мороз на улице Вильского прорвало сорокалетнюю трубу диаметром 500 мм. Во время короткой оттепели 10-11 января специалисты устранили недостатки в работе регулирующего оборудования двух тепловых камер и подготовились к крещенским морозам.

Среднесуточные температуры с за первые 10 дней января составили -23.6° С, самым холодным днем стал второй день года, ночью термометры зафиксировали понижение температуры до  -33.5° С. Самым теплым днем стало воскресенье, 10 января — в последний день каникул потеплело до -9.7° С. Красноярские ТЭЦ работали в соответствии с графиком — снижали температуру отпускаемой воды во время оттепелей и повышали на время морозов.

Что сделано на теплосетях Красноярска с начала 2021 года

Обнаруженные на теплосетях повреждения специалисты ремонтировали оперативно. Самые длительные работы были на Вильского — для восстановления поврежденного участка потребовалось 9 часов. Работали 3 бригады, было задействовано 10 единиц спецтехники — метровый фрагмент трубы заменили на два часа быстрее, чем было запланировано. Во время ремонта пришлось отключить теплоснабжение в трех десятках домов, в том числе госпиталь ветеранов Великой отечественной войны.

Кроме того, срочный ремонт трубопроводов потребовался на улицах Воронова, Лесная и Парижской коммуны, работы по каждому адресу заняли от 3 до 5 часов. Горячее водоснабжение было организовано по временным схемам.

«В течение всех новогодних каникул работали дежурные бригады — следили за теплосетями, проводили срочные ремонты. Участки, где были повреждения, будут учтены при планировании ремонтных программ ближайших лет. Сегодня, в первый рабочий день года, в ожидании нового похолодания мы организовали дополнительные обходы: проверили работу насосных станций, тепловых пунктов. На особом контроле Октябрьский район, где мы первый год эксплуатируем теплосети после замещения котельных», — рассказал главный инженер теплотранспортного подразделения СГК в Красноярске Дмитрий Иванов.

Обращений от управляющих компаний с жалобами на холод в квартирах в диспетчерскую службу СГК с начала января не поступало. Единичные вопросы по качеству теплоснабжения из соцсетей проверяет тепловая инспекция. В ночь с 11 на 12 января в Красноярске снова ожидается похолодание — в город приходят крещенские морозы, по данным Гидрометцентра, похолодает до -31° С. При этом температура в тепловых сетях будет расти постепенно, чтобы резкие скачки не спровоцировали повреждения трубопроводов и оборудования.

По материалам компании СГК

Фото: СГК

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Пострадавший при сходе лавины под Норильском подросток снят с аппарата ИВЛ

Пострадавший при сходе лавины под Норильском подросток снят с аппарата ИВЛ

11 Января 2021 г.
Мальчик находится в стабильно тяжелом состоянии
Новости Красноярска: За первые 10 дней нового года в перинатальном центре Красноярска родились 33 мальчика и 29 девочек

За первые 10 дней нового года в перинатальном центре Красноярска родились 33 мальчика и 29 девочек

11 Января 2021 г.
На свет появилась еще одна двойня
Новости Красноярска: «Единая Россия» провела в Красноярском крае акцию «С Новым годом, ветеран!»

«Единая Россия» провела в Красноярском крае акцию «С Новым годом, ветеран!»

11 Января 2021 г.
Краевые партийцы не обошли вниманием заслуженных людей
Новости Красноярска: В Красноярском крае на новогодние праздники было зарегистрировано почти 700 преступлений

В Красноярском крае на новогодние праздники было зарегистрировано почти 700 преступлений

11 Января 2021 г.
По сравнению с прошлым годом преступность снизилась на 16%
Новости Красноярска: В Красноярске ограничат движение по улице Елены Стасовой

В Красноярске ограничат движение по улице Елены Стасовой

11 Января 2021 г.
Перекрытие связано со строительством водопроводных сетей
Новости Красноярска: На Ярыгинской набережной завершили строительство пандуса для инвалидов

На Ярыгинской набережной завершили строительство пандуса для инвалидов

11 Января 2021 г.
К его строительству приступили в сентябре прошлого года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Прививки от коронавируса поставили почти 2 тысячи красноярцев

Прививки от коронавируса поставили почти 2 тысячи красноярцев

7 Января 2021 г.
Массовая вакцинация еще не началась
Новости Красноярска: От коронавируса в Красноярском крае за сутки умерли 12 человек

От коронавируса в Красноярском крае за сутки умерли 12 человек

7 Января 2021 г.
За сутки заразились инфекцией 317 красноярцев
Новости Красноярска: На въезде в Красноярск погиб водитель автомобиля Mazda

На въезде в Красноярск погиб водитель автомобиля Mazda

11 Января 2021 г.
Мужчина скончался на месте происшествия
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru