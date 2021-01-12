Что сделано на теплосетях Красноярска с начала 2021 года

За новогодние каникулы энергетики СГК отремонтировали четыре повреждения на тепловых сетях в Красноярске. Одно из них было достаточно сложным — в двадцатиградусный мороз на улице Вильского прорвало сорокалетнюю трубу диаметром 500 мм. Во время короткой оттепели 10-11 января специалисты устранили недостатки в работе регулирующего оборудования двух тепловых камер и подготовились к крещенским морозам.

Среднесуточные температуры с за первые 10 дней января составили -23.6° С, самым холодным днем стал второй день года, ночью термометры зафиксировали понижение температуры до -33.5° С. Самым теплым днем стало воскресенье, 10 января — в последний день каникул потеплело до -9.7° С. Красноярские ТЭЦ работали в соответствии с графиком — снижали температуру отпускаемой воды во время оттепелей и повышали на время морозов.

Обнаруженные на теплосетях повреждения специалисты ремонтировали оперативно. Самые длительные работы были на Вильского — для восстановления поврежденного участка потребовалось 9 часов. Работали 3 бригады, было задействовано 10 единиц спецтехники — метровый фрагмент трубы заменили на два часа быстрее, чем было запланировано. Во время ремонта пришлось отключить теплоснабжение в трех десятках домов, в том числе госпиталь ветеранов Великой отечественной войны.

Кроме того, срочный ремонт трубопроводов потребовался на улицах Воронова, Лесная и Парижской коммуны, работы по каждому адресу заняли от 3 до 5 часов. Горячее водоснабжение было организовано по временным схемам.

«В течение всех новогодних каникул работали дежурные бригады — следили за теплосетями, проводили срочные ремонты. Участки, где были повреждения, будут учтены при планировании ремонтных программ ближайших лет. Сегодня, в первый рабочий день года, в ожидании нового похолодания мы организовали дополнительные обходы: проверили работу насосных станций, тепловых пунктов. На особом контроле Октябрьский район, где мы первый год эксплуатируем теплосети после замещения котельных», — рассказал главный инженер теплотранспортного подразделения СГК в Красноярске Дмитрий Иванов.

Обращений от управляющих компаний с жалобами на холод в квартирах в диспетчерскую службу СГК с начала января не поступало. Единичные вопросы по качеству теплоснабжения из соцсетей проверяет тепловая инспекция. В ночь с 11 на 12 января в Красноярске снова ожидается похолодание — в город приходят крещенские морозы, по данным Гидрометцентра, похолодает до -31° С. При этом температура в тепловых сетях будет расти постепенно, чтобы резкие скачки не спровоцировали повреждения трубопроводов и оборудования.

По материалам компании СГК

Фото: СГК