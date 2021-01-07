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Прививки от коронавируса поставили почти 2 тысячи красноярцев

Главная Общество
Красноярск
13:12 7 Января 2021
красноярск, общество, вакцинация
Автор: Sibnovosti.ru
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В Минздраве Красноярского края рассказали, как проходит вакцинация от COVID-19 – в первую очередь прививались медики, которые работают с зараженными пациентами. В январе им нужно поставить вторую дозу вакцины, заключили в ведомстве.

Всего от коронавируса привились 1679 человек. Вакцин в регионе еще достаточно – 6242 дозы. 

«Сейчас сняты ограничения по возрасту. Сегодня мы прививаем «от 18-ти и старше». Основной контингент расширен — медицинские работники, сотрудники социальных служб, педагоги, оперативные службы. Каждый человек, прежде чем пройти вакцинацию, проходит обследование — собираются все данные и выявляются хронические паталоги. Только после этого он допускается к вакцинации»,  – объяснил главный врач краевого Центра СПИД Сергей Скударнов. 

Массовая вакцинация красноярцев пока не началась. Старт запланирован на первый квартал 2021 года. В край поступит 1 млн доз вакцин от коронавируса.

Фото: Минздрав

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