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Участница 9 сезона шоу «Голос» выступит в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
11:22 24 Декабря 2020
в красноярске, в красноярском крае, культура, певица, концерт, концерты
Автор: Sibnovosti.ru
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В красноярской краевой филармонии рассказали о предстоящем концерте «10 новогодних чудес», на котором выступят известные солисты и певцы. Мероприятие состоится в ближайшее воскресенье, 27 декабря, в Большом концертном зале в 18:00.

"В праздничном концерте представлены самые яркие хиты различных музыкальных исполнителей, которые были созданы со всей любовью к празднику. Накануне Нового года самое время погрузиться в атмосферу предстоящего волшебства и веселья. После концерта зрителям непременно захочется искренне верить в чудеса", – анонсировали в краевой филармонии.

Перед красноярской публикой выступят Анастасия Вишневская, Андрей Луговской, Алексей Орлов, Виталий Осипов и вокальный ансамбль «Лунный свет», а специальным гостем вечера станет популярная певица Надежда Самкова, которая была участницей 9-го сезона шоу «Голос» на Первом канале.

В филармонии сообщили, что концерт продлится 1,5 часа и стоимость билетов начинается от 400 рублей.

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