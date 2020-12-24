Участница 9 сезона шоу «Голос» выступит в Красноярске

В красноярской краевой филармонии рассказали о предстоящем концерте «10 новогодних чудес», на котором выступят известные солисты и певцы. Мероприятие состоится в ближайшее воскресенье, 27 декабря, в Большом концертном зале в 18:00.

"В праздничном концерте представлены самые яркие хиты различных музыкальных исполнителей, которые были созданы со всей любовью к празднику. Накануне Нового года самое время погрузиться в атмосферу предстоящего волшебства и веселья. После концерта зрителям непременно захочется искренне верить в чудеса", – анонсировали в краевой филармонии.

Перед красноярской публикой выступят Анастасия Вишневская, Андрей Луговской, Алексей Орлов, Виталий Осипов и вокальный ансамбль «Лунный свет», а специальным гостем вечера станет популярная певица Надежда Самкова, которая была участницей 9-го сезона шоу «Голос» на Первом канале.

В филармонии сообщили, что концерт продлится 1,5 часа и стоимость билетов начинается от 400 рублей.