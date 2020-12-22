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Сбербанк в Красноярске организовал «Ёлку доброты»

Главная Общество
Красноярск
16:33 22 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском отделении Сбербанка накануне нового года начал работу благотворительный проект «Ёлка доброты». Символ нового года в главном офисе украшают более 50 писем с желаниями ребятишек. Это дети из многодетных семей, которые оказались в очень сложных финансовых условиях. Некоторые из семей с одним ребёнком инвалидом и воспитываются только мамой, в других сами родители на инвалидности, есть и те, кого воспитывают бабушки, разные истории и разные судьбы. Но все эти ребятишки очень ждут праздника.

Сбербанк в Красноярске организовал «Ёлку доброты»

Сотрудники Красноярского отделения решили объединиться и исполнить все новогодние желания этих ребят. Для этого нужно было выбрать понравившуюся открытку или письмо с ёлочки, найти и купить подарок, который ребёнок попросил у Деда мороза в письме и лично успеть вручить презент до нового года.

Сбербанк в Красноярске организовал «Ёлку доброты»

Как оказалось, дети просят в подарки то, что может принести им пользу для здоровья, подарить эмоции, пригодиться в образовании: куклы, конструкторы, настольные игры, наборы для вышивания и рисования, теплая одежда, спортивный тренажёр, швейная машинка, занятия в вокальной школе, сертификаты в бассейн и спортзал, коньки и часы….В общем, всё для счастливого детства, а главное, внимание!

Сбербанк в Красноярске организовал «Ёлку доброты»

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением Сбербанка:

«Дарить подарки всегда приятнее, чем получать. Особенно важно помогать тем, кто в этом нуждается. Наш коллектив – это люди с добрыми сердцами, сразу же откликнулись на участие в данном проекте и разобрали все письма ребятишек по отделам. Получить радостные эмоции детей в ответ – лучший подарок для каждого из нас. Надеюсь, «Елка доброты» станет хорошей традицией и будет ежегодно приносить радость и долгожданные подарки нуждающимся ребятам и их семьям».

По материалам ПАО "Сбербанк"

Фото: ПАО "Сбербанк"

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