С нового года открываются прямые рейсы из Красноярска в Казань

Авиаперевозчик UVT-Aеrо анонсировал новую полетную программу с января 2021 года. Теперь из краевого центра можно будет улететь в Казань, Омск, Волгоград, Кемерово, Челябинск и столицу Алтайского края – Барнаул.

Согласно представленному расписанию чаще всего из Красноярска будут летать авиалайнеры до Казани – четыре дня в неделю (понедельник, четверг, пятница и воскресенье) по два рейса в день. Стоимость билета в одну сторону составит около 5 000 рублей.

Отметим, что в Омск можно будет улететь за 7,5 тысяч рублей дважды в неделю – вторник и воскресенье, в Барнаул только по воскресеньям за те же деньги, а также в Челябинск почти за 6 000 рублей по вторникам и пятницам. В столицу Кузбасса самолеты будут летать только по четвергам, стоимость билетов – 5 370 рублей, а также в Волгоград по вторникам за 8, 5 тысяч рублей.

Отметим, что все авиарейсы будут проводиться на современных гражданских лайнерах Bombardier CRJ-200 канадского производства.