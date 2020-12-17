Nordwind запускает новогодние рейсы до Питера

В авиакомпании Nordwind анонсировали новогодние авиарейсы до Санкт-Петербурга. Теперь в культурную столицу страны можно улететь этой авиакомпанией, начиная с 26 декабря, а закончится это направление вместе с новогодними праздниками – 10 января.

Полеты будут проводиться дважды в неделю. Из краевого центра по средам и воскресеньям, в обратном направлении по вторникам и субботам.

В пресс-службе красноярского аэропорта рассказали, что стоимость билета в одну сторону начинается 7 288 рублей, а туда и обратно цена составит от 17 296 рублей.