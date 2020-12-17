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Nordwind запускает новогодние рейсы до Питера

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Красноярск
12:02 17 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В авиакомпании Nordwind анонсировали новогодние авиарейсы до Санкт-Петербурга. Теперь в культурную столицу страны можно улететь этой авиакомпанией, начиная с 26 декабря, а закончится это направление вместе с новогодними праздниками – 10 января.  

Полеты будут проводиться дважды в неделю. Из краевого центра по средам и воскресеньям, в обратном направлении по вторникам и субботам.

В пресс-службе красноярского аэропорта рассказали, что стоимость билета в одну сторону начинается 7 288 рублей, а туда и обратно цена составит от 17 296 рублей. 

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