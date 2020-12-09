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Красноярск в ожидании красивых многоэтажек и коттеджей

Главная Общество
Красноярск
16:21 9 Декабря 2020
строительство, архитектура, недвижимость, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярск ждут перемены в строительной сфере – в городе будет появляться все больше красивых многоэтажек и коттеджей в ближайшие годы. Заказов на качественный лицевой-фасадный кирпич от местных застройщиков все больше. Ближайшую перемену в строительном облике города констатируют и архитекторы, и строители, и поставщики стройматериалов.

Красноярский архитектор Антон Шаталов говорит – 10 лет назад всем было без разницы, из чего строить дома. 

«Все попытки заниматься архитектурой 10 лет назад были исключительно для того, чтобы удовлетворить самолюбие строителей. Сейчас так не работает. Сейчас архитектура стала элементом конкуренции. Всем нужны уникальные и интересные объекты. Сейчас кирпич стал более разнообразным, появился рынок кирпичных фасадов», - заявил он Sibnovosti.ru.

Один из ведущих игроков такого рынка – красноярская компания «КирпичЦентр». Коммерческий директор Владимир Корниенко уверен – уже через пару лет красноярцы заметят преображение города. Причина – уже сейчас изменилась структура спроса в части цветов, фактур и форматов.

Красноярск в ожидании красивых многоэтажек и коттеджей

«Когда мы смотрим на комплексы «Южный берег», «Скандис», мы понимаем уже даже визуально, что это другое качество – не только строительства, но и жизни. Спрос на это растет. У нас сейчас в ассортименте продукция 20-ти с лишним российских заводов и десяти иностранных производителей. А еще четыре года назад на нашей витрине стояло четыре кирпича: красный, светлый, коричневый и строительный. В Красноярске сейчас есть выбор и в наличии, и под заказ, и на изготовление разных форм, размеров и характеристик», - рассказал Корниенко.

 

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